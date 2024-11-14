IŞİD'e katılmak isteyen genç İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in Afganistan yapılanması Horasan koluna katılma arayışında olduğu iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

IŞİD'e katılmak isteyen genç İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 21:07

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgütün Afganistan kolu Horasan Vilayetine katılma arayışında olduğu tespit edilen Emre G. (27) adlı şüphelinin İstanbul Havalimanı’na gideceği istihbaratını aldı.

IŞİD yanlısı şüpheli, emniyet ekipleri tarafından adım adım takibe alındı. Havalimanına girdiği esnada operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıs, sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. İfadesi alınan ve adli makamlara sevk edilen Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #polis #IŞİD #İstanbul Havalimanı

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