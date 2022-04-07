IŞİD’e mali desteğe 6 tutuklama
Mersin'de, terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheliyi tespit etti.
Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T., İ.A. ve M.M. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el koyuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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