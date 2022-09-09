Son Dakika: Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisine tutuklama talebi
Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'in en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin tutuklanması talep edildi.
ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ
Radikal İslamcı terör örgütü IŞİDiın en sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Hattab Ghazal Al Sumaidai Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü IŞİD'in sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.
Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.
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