Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:31
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çatışma bölgelerindeki IŞİD terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli, gözaltılan alınırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 


Ankara IŞİD Operasyon

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