Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çatışma bölgelerindeki IŞİD terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.
BİR KİŞİ ARANIYOR
Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli, gözaltılan alınırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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