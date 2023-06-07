İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:41

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’le bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelileri mercek altına aldı.

Ekipler, terör örgütleri adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyeleriyle iletişimde oldukları belirlenen şahısları yakın takibe aldı ve yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Emniyet güçleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese gerçekleştirilen baskınlarda, IŞİD’le temasta bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman ve bilgisayar, cep telefonu ile hafıza kartı gibi çeşitli dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere TEM Şube'ye götürüldüğü aktarıldı.