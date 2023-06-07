Kayseri'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:43
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kayseri IŞİD

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