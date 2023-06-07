Kayseri'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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