IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde, IŞİD terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:19
IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalaması için gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle 20 Şubat'ta saat 07.30'da İzmir, Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'Nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 105 fişek, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 bilgisayar ve 5 yasak yayın kapsamında bulunan kitap ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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