IŞİD'in yol kontrol görevlisiydi... Hakkında tutuklama kararı!
Jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Suriye'de 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktasında örgüt adına görev yapan şüphelinin adresini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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