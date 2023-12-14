IŞİD'in yol kontrol görevlisiydi... Hakkında tutuklama kararı!

Jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:08
IŞİD'in yol kontrol görevlisiydi... Hakkında tutuklama kararı!
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Suriye'de 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktasında örgüt adına görev yapan şüphelinin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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