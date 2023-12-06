Burdur’da yakalanmıştı... IŞİD üyesi hakkında tutuklama kararı!

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü IŞİD üyesi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:59
Burdur’da yakalanmıştı... IŞİD üyesi hakkında tutuklama kararı!
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kayı köyünde ikamet eden A.Ş. adlı şahıs, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

Silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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