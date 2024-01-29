İSİG Meclisi, 'Çocuk İş Cinayetleri Raporu'nu yayımladı: 907 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Raporda, son 11 yılda en az 671, AKP’nin iktidar olduğu dönemde ise en az 907 çocuğunun hayatını kaybettiği tespitine yer verildi. 2013-2023 yıllarında 380 çocuk tarım-orman, 71 çocuk inşaat- yol, 46 çocuk metal, 45 çocuk konaklama-eğlence işkolunda çalışırken yaşamını yitirdi. Çocukların yüzde 28’i trafik ve servis kazasında hayatını kaybederken yüzde 17’si zehirlenme-boğulma, yüzde 14’ü ise ezilme-göçük nedeniyle can verdi.

Raporda, MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitiren çocuklar için de ayrı bir başlık açıldı. MESEM kapsamında yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin olduğu belirtilen raporda, bu öğrencilerin 300 bininin 18 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

‘OKULU BIRAKIYORLAR’

“MESEM’lerde yoğunlaşan çocuk işçiliğin nesnel zeminini yoksulluk oluşturmaktadır” denilen raporda, “Türkiye’de zaten binlerce çocuk aileleri geçinemediği için çalışmak zorundaydı. Bazen yazın çırak olarak bazen okul sonrası atölyeye giderek bazen de okulu bırakarak çalışıyorlardı. 2021 Eylül ayından itibaren ise derinleştirilen yoksullaştırma politikaları ile Türkiye’de her yaştan insan hızla ücretliler ordusuna katıldı” ifadelerine yer verildi.