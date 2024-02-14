İSİG Meclisi göçük altında kalan işçilerin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı

İSİG Meclisi toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:32
İSİG Meclisi göçük altında kalan işçilerin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı
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Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü maden sahasında meydana gelen göçük nedeniyle 9 işçiden haber alınamıyor.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı. İSİG Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..."

  • Uğur Yıldız
  • Şaban Yılmaz
  • Kenan Öz
  • İbrahim Keklik
  • Adnan Keklik
  • Hüseyin Kaya
  • Ramazan Çimen

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