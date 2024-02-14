İSİG Meclisi göçük altında kalan işçilerin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:32

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:38

Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü maden sahasında meydana gelen göçük nedeniyle 9 işçiden haber alınamıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı. İSİG Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..."

Uğur Yıldız

Şaban Yılmaz

Kenan Öz

İbrahim Keklik

Adnan Keklik

Hüseyin Kaya

Ramazan Çimen