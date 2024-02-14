İSİG Meclisi göçük altında kalan işçilerin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı
İSİG Meclisi toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı.
Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü maden sahasında meydana gelen göçük nedeniyle 9 işçiden haber alınamıyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı. İSİG Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..."
- Uğur Yıldız
- Şaban Yılmaz
- Kenan Öz
- İbrahim Keklik
- Adnan Keklik
- Hüseyin Kaya
- Ramazan Çimen
Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) February 14, 2024
Uğur Yıldız..
Şaban Yılmaz..
Kenan Öz..
İbrahim Keklik..
Adnan Keklik..
Hüseyin Kaya..
Ramazan Çimen.. pic.twitter.com/AWfsYaWZa5
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Kanal İstanbul imar planı iptal edildi