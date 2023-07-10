İSİG’ten iş cinayetleri raporu: En az 889 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:49

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:50

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi haziran ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.

İSİG tarafından yayımlanan raporda, “Patlamalar, ezilmeler, göçükler, yüksekten düşmeler, elektrik çarpmaları... ‘Türkiye Yüzyılı’nın ilk ayında işçiler için değişen bir şey yok... Haziran ayında en az 159 işçi hayatını kaybetti” denildi.

Rapora göre 2023 yılının ilk altı ayında ocakta 120, şubatta 213, martta 130, nisanda 122, mayısta 145 ve haziranda 159 olmak üzere en az 889 işçi hayatını kaybetti.

EN BÜYÜK NEDEN TRAFİK KAZALARI

Haziran ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

“Trafik, Servis Kazası nedeniyle 43 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 24 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 19 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 18 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 12 işçi; Şiddet nedeniyle 10 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 8 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 4 işçi; İntihar nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 2 işçi; diğer nedenlerden dolayı 14 işçi hayatını kaybetti.”

Haziran ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı “14 yaş ve altı 5 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 64 işçi, 50-64 yaş arası 40 işçi, 65 yaş ve üstü 4 işçi, yaşını bilmediğimiz 14 işçi hayatını kaybetti” şeklinde açıklandı.