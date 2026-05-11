TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü özel yayınında kullandığı ifadeler sonrası görevden alındığına yönelik iddialarla gündem oldu. Peki, Işıl Açıkkar kimdir? TRT spikeri Işıl Açıkkar görevden alındı mı, neden alındı?

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir'in Karşıya ilçesinde dünyaya geldi. Lise’yi Karşıyaka’da okuduğu zamanlarda İzmir’in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalıştı. O sıralarda daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiş oldu. Toplam 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalıştı ve ardından ise özel olarak diksiyon eğitimi gördü. Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başladı. Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı buldu. Sunuculuk yaptı, muhabir oldu. Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul’a gitti ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirdi. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerledi. Üniversitenin Üçüncü sınıfındayken önemli bir Trt spikerinden güzel konuşma konusunda ders aldı. Sadece konuşma konusunda derslerle yetinmedi ve özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim aldı. Üniversite bittikten sonra 1 sene kadar İngiltere’de bulundu. Türkiye’ye geldikten sonra Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yaptı. Ünlü sunucu şu anda TRT 1 Ana Haber'in sunuculuğunu üstleniyor.

IŞIL AÇIKKAR GÖREVDEN ALINDI MI, NEDEN ALINDI?

TRT 1 Ana Haber sunucu Işıl Açıkkar, Anneler Günü dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmasındaki “Ben de bir patili annesiyim” sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. TRT spikerinin sunucusu olduğu haber bülteninden alındığı iddia edildi.

Işıl Açıkkar, söz konusu programda yaptığı konuşmada, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından sosyal medyada hedefe konan Açıkkar, bazı kimselerce sert bir dille eleştirildi. Tepkilerin ardından TRT yönetimi tarafından Açıkkar'ın sunmakta olduğu haber bülteninden alındığını ileri sürdü.