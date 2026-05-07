Hüseyin Cebeci kimdir? Hüseyin Cebeci neden öldü?

7.05.2026 12:37:00
Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve usta sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, evinde ölü bulundu. Peki, Hüseyin Cebeci kimdir? Hüseyin Cebeci neden öldü? 

HÜSEYİN CEBECİ KİMDİR?

Türk müzik dünyasında özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda tanınan Hüseyin Cebeci, bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer aldı ve Barış Manço’nun sahne ekibinde görev yaptı. Perküsyon ve ritim enstrümanlarındaki performansıyla tanınan sanatçı, Anadolu rock müziğinin önemli sahne isimlerinden biri olarak biliniyordu.

HÜSEYİN CEBECİ NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Cebeci’nin kesin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapılan ilk incelemelerde Cebeci’nin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan deliller incelemeye alınırken, sanatçının ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

