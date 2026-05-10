Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’nın ardından, Buket Güler Ozan da yaptığı açıklamayla Halk TV’den ayrıldığını duyurdu. Peki, Buket Güler Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Güler Ozan Halk TV'den neden ayrıldı?

BUKET GÜLER OZAN KİMDİR?

Buket Güler, 1983 yılında Ankara’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyer Hayatı

İyi derecede İngilizce bilen Buket Güler, habercilik kariyerine üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu’nun Ankara haber merkezinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi’nin ekleri ile TEMPO Dergisi’nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra, TRT Türk kanalının kuruluşuyla birlikte televizyon haberciliğine adım attı.

2009 yılında TRT Türk kanalına transfer olarak televizyon haberciliğine geçti. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi programlarını sundu.

2016 yılında Habertürk TV’ye geçti. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının Mayıs ayı başlarında Habertürk’ten ayrıldı.

Buket Güler, 14 Mayıs 2018 tarihinde kadrosuna dahil olduğu CNN Türk’te bir dönem Ana Haber’i sundu. Daha sonra A’dan Z’ye adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2020 yılında Olay TV ekibine katıldı.

9 Şubat 2021 tarihinden itibaren Haber Global’de editör-spiker olarak çalıştı. 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren ise bugünkü ayrılık açıklamasına kadar Halk TV ekranlarında yer aldı.

Yazarlık Çalışması

Buket Güler’in 2021 yılında yayımlanan, haberlerin perde arkasını anlattığı Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım adlı bir öykü kitabı bulunmaktadır.

BUKET GÜLER OZAN HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Buket Güler Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Güler paylaşımında, editöryal bağımsızlığa saygı gösteren yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, “Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan’da Halk TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu “Neden-Sonuç” programının sonunda veda eden Selek, ayrılık kararına ilişkin “Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

Selek’in ardından, 8 Mayıs’ta Sorel Dağıstanlı da kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Dağıstanlı, yaptığı açıklamada, “5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek’in ayrılığıyla ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı” sözlerine yer vermişti.