Son Dakika... Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 P 0793 plakalı işçi servisi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü Ergün Öztürk ile 24 işçi yaralandı.
AĞIR YARALILAR VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
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