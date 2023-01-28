Son Dakika... Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:22
Son Dakika... Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 P 0793 plakalı işçi servisi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü Ergün Öztürk ile 24 işçi yaralandı.

AĞIR YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kayseri trafik kazası Son dakika

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