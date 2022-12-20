İskele sökümü yaparken 8'inci kattan düşüp öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki binanın 8’inci katında iskele sökümü yaparken düşen Sadettin Dursun (32), hayatını kaybetti.
Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'nde inşaat halindeki 12 katlı binada, saat 12.00 sıralarında Sadettin Dursun, binanın 8’inci katında iskele sökümü yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
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Sesleri duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Dursun'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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