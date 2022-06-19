İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iskeleye bağlı kayıkta yangın çıkarken, itfaiye ekiplerince diğer kayıklara sıçramadan söndürüldü.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 10:39
İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı
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 İzmit ilçesine bağlı Salim Dervişoğlu Caddesi'nde balıkçı barınağında, gece iskeleye bağlı kayıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer kayıklara sıçramadan söndürdü.

Kayık, kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


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