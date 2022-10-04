İşkence edilerek öldürüldü! Hatice Senem cinayetinde yeni ayrıntı...
Kocaeli'de Hatice Senem'e işkence ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan adli tıp raporunda, genç kadının vücudunda yanıklar olduğu ve vücudunda elektroşok kullanıldığı belirtildi. Rapora ilişkin savunma yapan sanık, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşok kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.
Kocaeli'de 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde 3 yıl önce evlenen 23 yaşındaki Hatice Senem, anlaşmazlık yaşadığı Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HATİCE'NİN VÜCUDUNDA ELEKTROŞOK KULLANILMIŞ
Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumundan istediği raporu okudu.
Raporda, Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi. Raporu kabul etmeyen sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.
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