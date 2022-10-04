Sanatçı cinayeti: epistemolojik değil ontolojik kopuş!

04 Ekim 2022 Salı

Yüreğimiz sanatçı Onur Şener’in katledilmesi ile dağlandı:

Bütün ülke bu cinayete ağlıyor!

Lanet olsun o katillere, o katilleri yaratan siyasal iklime ve onları koşullayanlara!

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Halkı açlığa mahkûm eden politikaların günümüzdeki uygulayıcısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EPİSTEMOLOJİ terimini siyasal söyleme sokmuştu:

“Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.”

Aslında “Herkes enflasyonu önlemek için faizi yükseltirken biz tersini yapıyoruz ama bunu savunanlar da var” demek istiyordu ama söylediği şey doğru ve haklı olmadığı için, bunu terminoloji mantığı açısından düzgün ama gerçeklere aykırı olan, anlaşılmaz bir biçimde ifade etmişti.

Aslında bu iktidar bizi akıl, mantık, bilgi, bilim, hukuk sorunlarından kopardı, uzaklaştırdı, varlığımızı, özgürlüğümüzü, canımızı kurtarma çabasına “bireysel/kişisel beka sorunlarına” mahkûm etti.

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Epistemoloji bilgi felsefesidir.

Bilgi bilimi de diyebilirsiniz.

Ontoloji, varlık felsefesi ya da varlıkbilim demektir.

(İktidarın pek sevdiği ve sık sık kullandığı “Beka sorunu” lafı da felsefi anlamda ontolojik bir ifadedir.)

Türkiye bu iktidarın yönetiminde bilgi felsefesi, bilgi bilimi demek olan epistemoloji sorunlarını geride bıraktı...

İktidarın bilime, gerçeğe, hukuka ve mantığa uygun davranmadığı artık öğrenildi.

Vatandaşlar bugünlerde en ilkel varoluş sorunlarıyla boğuşuyorlar:

Özgürlüklerini ve hayatlarını, yani varlıklarını korumaya çalışıyor, ontolojik sorunlarla boğuşuyorlar.

ONTOLOJİK VARLIK SORUNU 1

Açlık, işsizlik ve enflasyon:

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Eylül ayı tüketici enflasyon oranı yüzde 3.08, yıllık enflasyon ise yüzde 83.45.

Ulaşım enflasyonu yüzde 117.66 ile ilk sırada.

Gıda enflasyonu ise yüzde 93.05 ile ikinci sırada.

Üretici enflasyonu ise aylık 4.78, yıllık ise yüzde 151.50 oldu.

Üreticinin elektrik, gaz ve buhar maliyeti TÜİK’e göre eylülde aylık yüzde 16.76, yıllık ise yüzde 416.58 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG’a göre, Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 5.30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 186.27.

ONTOLOJİK VARLIK SORUNU 2

Cinayet ve intihar:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olan Hâkim S. T’nin dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hâkim lojmanında önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği iddia edildi.

Halk TV’nin haberine göre, üç çocuğu bulunan S.T., eski Alperen Ocakları Genel Başkanıydı.

Bu eylemin arkasındaki iklimi lanetliyorum.

ONTOLOJİK VARLIK SORUNU 3

Bir sanatçının bir hiç uğruna katledilmesi:

Ankara Çayyolu’ndaki bir mekânda üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları Onur Şener’i öldürdü.

Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı, üç kişi tutuklandı.

Sanatçı Haluk Levent, Twitter’dan şu mesajı yayımladı:

“Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı’nda müfettiş, bir tanesi TAI’da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

A.G. çalışma bakanlığı bürokrat

İ.K. çalışma bakanlığı müfettiş

S.S. TAI’da mühendis”

Dün TELE 1’de Enver Aysever programında, katledilen sanatçının kızıyla düet yaptığı “Arkadaşım eşşek” şarkısının videosunu yayımladı...

Kimse gözyaşlarını tutamadı!

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Bu iktidar 20 yıllık yönetimi ile insanların varoluşlarını tehdit eden bir “Şahsım Devleti” rejimi kurdu...

Böylece İslamın siyasette istismar edilmesinin, hem siyasal hem de felsefi alanlarda, gerek epistemolojik ve gerekse ontolojik anlamlardaki iflasını simgeledi.