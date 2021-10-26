İşkencedere’nin fidanları Cengiz İnşaat'tan kurtarılıyor

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

İkizdereliler, Cengiz İnşaat’ın talan ettiği endemik bitkilerin yer aldığı İşkencedere Vadisi’nden kurtarabildikleri fidanları direniş alanında yaşatmaya çalışıyor.

Kurtardıkları her fidanı bir saksıya dikip isim veren köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Her fidanımıza bir isim veriyoruz. Hayatını kaybeden dostlarımız bu fidanlarla yaşıyor. Onların ismini fidanlarımıza veriyoruz. Umut ismini verdiğimiz fidanımız da var. Cengiz, iş makinelerini vadimizden, doğamızdan çekecek. Biz de kurtardığımız fidanlarımızı ait oldukları yere geri getireceğiz” diye konuştu. Bilirkişi raporunun doğa ve köylülerin lehine çıktığını kaydeden Fazlıoğlu, “Mahkemeden çıkacak sonuç, talanı sonlandıracak bir karar olmalı. Her geçen gün tahribat büyüyor. Bu fidanları burada koruyoruz, büyütüyoruz. Onlar da bizimle burada direniyor” diye konuştu.