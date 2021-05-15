İşkencedere Vadsi'nde içme suyu alınan dere çamur aktı
Mehmet Cenginz'in şirketine ait maden çalışmaları tepkilere rağmen sürüyor. İskencedere Vadisinde taş ocağı çalışmalarında toprak kayması meydana geldi. İçme suyu da sağlanan dere çamur akmaya başlayınca köylüler tepki gösterdi.
İçme sularındaki bulanıklığın nedenini araştırmak için orman içi yollardan İşkencedere Vadisi'ne ulaşan köylüler, vadi girişinde yine jandarma engeli ile karşılaştılar. Alana girişlerine izin verilmeyen köylüler, durduruldukları kapının birkaç yüz metre ötesinde, dere kenarında yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasını görünce endişelendiler. Jandarma komutanına içeri girmek için yalvaran köylüler, heyelan sonrası, dereden akan suyun evlerine kadar çamur gibi aktığını bildirdiler. Bu suyu içme suyu olarak da kullandıklarını belirten köylüler, jandarma komutanından toprak yığınlarının dereye dökülmemesine izin verilmemesini istediler. Şikayetlerinin dikkate alınmasını isteyen Gürdereliler "Biz insan değilmiyiz?" diye tepki gösterdiler.
Bu arada, bölgede inceleme yapmak isteyen Giresun CHP Milletvikli Necati Tığlı'da, heyelan riski olduğu gerekçesiyle alana alınmadı.
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