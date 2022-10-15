İskenderun Körfezi'nde 3 hortum

Hatay'ın İskenderun Körfezi Arsuz açıklarında, aynı anda 3 hortum oluştu.

DHA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:05
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum
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İskenderun Körfezi Arsuz açıklarında, denizde ilerleyen 3 hortumu görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte çıkan hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek, bölgede nadir görüldüğünü kaydetti.


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