İskenderun Körfezi'nde 3 hortum
Hatay'ın İskenderun Körfezi Arsuz açıklarında, aynı anda 3 hortum oluştu.
İskenderun Körfezi Arsuz açıklarında, denizde ilerleyen 3 hortumu görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte çıkan hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek, bölgede nadir görüldüğünü kaydetti.
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