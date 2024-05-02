İskenderun'da sağanak: Yollar göle döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:10
İskenderun'da sağanak: Yollar göle döndü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü.

Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı.

Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 


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