İskenderun'da 'tanımlamayan cisim' paniği: Denizin üzerine düştüğü anlar kamerada
Hatay’ın İskenderun ilçesinde işaret fişeğinin deniz üzerinde düşme anını görüntüleyen yurttaşlar, gökyüzünde beliren cismin ne olduğunu anlayamayınca panik yaşadı.
İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından yurttaşlar tarafından görüntülendi.
Gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve denize düşen cisim, görüntüsüyle merak uyandırdı.
Denizciler Mahallesi’nde aracıyla trafikte seyir halindeki bir aile de işaret fişeği olduğu düşünülen parlak cismin denize düşüş anını kayıt altına aldı.
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