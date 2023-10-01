İskenderun'da 'tanımlamayan cisim' paniği: Denizin üzerine düştüğü anlar kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde işaret fişeğinin deniz üzerinde düşme anını görüntüleyen yurttaşlar, gökyüzünde beliren cismin ne olduğunu anlayamayınca panik yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:29
Abone Ol google-news

İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından yurttaşlar tarafından görüntülendi.

Gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve denize düşen cisim, görüntüsüyle merak uyandırdı.

Denizciler Mahallesi’nde aracıyla trafikte seyir halindeki bir aile de işaret fişeği olduğu düşünülen parlak cismin denize düşüş anını kayıt altına aldı.

 


İskenderun UFO

İlgili Haberler

UFO Tartışması büyüyor… Gerçek mi yoksa aldatmaca mı?

UFO Tartışması büyüyor… Gerçek mi yoksa aldatmaca mı?
Pentagon launches new website for declassified UFO information

Pentagon launches new website for declassified UFO information
Son dakika... Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü

Son dakika... Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü

En Çok Okunan Haberler