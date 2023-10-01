İskenderun'da 'tanımlamayan cisim' paniği: Denizin üzerine düştüğü anlar kamerada

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:08

İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından yurttaşlar tarafından görüntülendi.

Gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve denize düşen cisim, görüntüsüyle merak uyandırdı.

Denizciler Mahallesi’nde aracıyla trafikte seyir halindeki bir aile de işaret fişeği olduğu düşünülen parlak cismin denize düşüş anını kayıt altına aldı.