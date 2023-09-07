İskenderunlu yurttaşların zeytinlik isyanı: TOKİ konut yerini değiştirsin

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:07

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da TOKİ konutları için belirlenen yerlerle ilgili tartışmalar sürüyor. İskenderun’un Düğünyeri Mahallesi’nde yapılması planlanan konutlarla ilgili olarak yurttaşlar, zeytinlik olan bölgelerin değiştirilmesini istiyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Yurttaşlar uzlaşı istiyor. İdareciler bu iyi niyetli yaklaşımı dikkate alıyor” derken mahalle muhtarı Seyfettin Çöloğlu, “Biz konut yapılmasın demiyoruz, alternatif alan varken zeytinlikler kaybedilmesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da barınma sorunu çözüm bekliyor. TOKİ’nin konut yapımı için seçtiği bazı yerlerin tarım alanı olması nedeniyle tartışmalar sürüyor. Son olarak İskenderun’un Düğünyeri Mahallesi’nde hazine arazisinde yapılması düşünülen konutların zeytinlik olması nedeniyle yurttaşlar yer değişikliği çağrısında bulundu.

ÖNCELİĞİMİZ ZEYTİNLİKLER

Mahalle Muhtarı Seyfettin Çöloğlu, “Burası zaten devletin yeri. Bizim önceliğimiz zeytinliğin korunması. Daha önce 2 alanda kaydırılma işlemi yapıldı. Şimdi yine bu işlemin yapılacağı alternatif bir alan var. Başka alan bulunmaması durumunda zeytinlik alanın kesilmemesi için tapulu alanlarımızı bile veririz” dedi. Yurttaşların bu yapıcı tavrının dikkate alınması gerektiğine değinen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi:

“Her zaman vurguladığımız gibi ivedi şekilde depremzedelerin konut ve barınma ihtiyacı karşılanmalıdır ama bu yalnızca yukarıdan haritadan bakarak yapılabilecek bir durum değildir. Herkes gittiğinde hayatını burada idame ettirecek olan yine Düğünyurdu halkının kendisi olacaktır. Sözlerine kulak vermek zorundasınız.

Buradaki zeytinlikler 40-50 yılın ürünü. Halihazırda zaten depremzede olan bazı yurttaşlarımız geçimlerini de buradan sağlıyor. Sadece kendi hayatları için değil, gelecek nesiller için de bu zeytinliklere sahip çıkmak istiyorlar.

Konutlar için zeytinlik alanlar haricinde alternatifler değerlendirilmeli ve yurttaşlarımızla uzlaşı sağlanmalıdır. Yalnızca deprem değil, her afete duyarlı kentler inşa etmemiz gerekir. Buradaki zeytinlikler ve ağaçlar da bu inşa sürecinde yitirilecek değil sahip çıkılacak parçalar olmalıdır.”