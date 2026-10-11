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İSKİ açıkladı: 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11.10.2026 09:08:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 11 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 11 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11 EKİM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşın günlük su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi, artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Ekim ayının başlarında İstanbul'daki barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 38,27 olarak ölçüldü.

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11 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 11 Ekim tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: yüzde 55,68

Darlık Barajı:  yüzde 60,55

Elmalı Barajı:  yüzde 83,1

Terkos Barajı:  yüzde 31,01

Alibey Barajı:  yüzde 34,51

Büyükçekmece Barajı:  yüzde 25,72

Sazlıdere Barajı:  yüzde 20,16

Istrancalar Barajı:  yüzde 17,76

Kazandere Barajı:  yüzde 8,51

Papuçdere Barajı:  yüzde 2,6

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