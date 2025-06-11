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İSKİ açıkladı: 11 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 11 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11.06.2025 17:15:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 11 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?


11 HAZİRAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

11 Haziran Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 73,47 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %83,36

Darlık Barajı: %77,17

Elmalı Barajı: %88,54

Terkos Barajı: %75,23

Alibey Barajı: %55,84

Büyükçekmece Barajı: %66,2

Sazlıdere Barajı: %55,14

Istrancalar Barajı: %24,86

Kazandere Barajı: %76,94

Pabuçdere Barajı: %76,64

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