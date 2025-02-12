İSKİ açıkladı: 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:15

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 12 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

12 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 12 Şubat Pazartesi günü için yüzde 57.76 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

12 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;