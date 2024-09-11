İSKİ açıkladı: 11 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:43

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:43

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Eylül bugün yüzde 43.35 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 43.69 olarak kaydedilmişti.

İstanbul Ağustos ayı baraj doluluk oranı geçtiğimiz yıl aynı gün 27.011 olarak kaydedilmişti.

Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranındaki yükseklik yaz ayları için ümit verici bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Ömerli Barajı: %42,24

Darlık Barajı: %49,48

Elmalı Barajı: %58,02

Terkos Barajı: %59,06

Alibey Barajı: %12,46

Büyükçekmece Barajı: %44,51

Sazlıdere Barajı: %49,88

Istrancalar Barajı: %25,55

Kazandere Barajı: %12,18

Pabuçdere Barajı: %25,92