İSKİ açıkladı: 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

18 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 18 Mayıs 2025'te yüzde 78,97 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71.53 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli barajı 95,38

Darlık barajı 91,92

Elmalı barajı 96,25

Terkos barajı 59,26

Alibey barajı 65,79

Büyükçekmece barajı 55,2

Sazlıdere barajı 44,55

Istrancalar 33,24

Kazandere 56,12

Pabuçdere 56,3