Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

18.05.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 18 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

18 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 18 Mayıs 2025'te yüzde 78,97 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71.53 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli barajı 95,38

Darlık barajı 91,92

Elmalı barajı 96,25

Terkos barajı 59,26

Alibey barajı 65,79

Büyükçekmece barajı 55,2

Sazlıdere barajı 44,55

Istrancalar 33,24

Kazandere 56,12

Pabuçdere 56,3

İlgili Konular: #yağış #İSKİ #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Türkiye’nin uzay politikasına ilişkin analiz: 'Sembolik başarı değil kalkınma aracı'
Türkiye’nin uzay politikasına ilişkin analiz: 'Sembolik başarı değil kalkınma aracı' Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı araştırma notunda, Türkiye’nin uzay alanındaki temel probleminin ''iddialı hedef seti ile bu hedefleri taşıyacak kurumsal mimarinin aynı hızda güçlendirilememesi'' olduğu vurgulandı.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e çıktı. Maltepe D-100 Karayolu’nda yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 49'a geriledi.