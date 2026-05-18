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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

18.05.2026 09:20:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:05:13  36.7245   28.3413       51.2      -.-  1.5  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)               

08:00:27  39.0947   33.2125       11.3      -.-  1.7  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

07:43:58  38.2872   38.7588       10.0      -.-  1.6  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                    

07:36:15  38.3042   38.2227        6.7      -.-  1.4  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                    

07:27:54  38.9205   37.8888        5.0      -.-  1.6  -.-   CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA)                     

07:16:43  39.0972   33.2217        4.0      -.-  1.1  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

07:06:37  36.9875   28.9940       12.6      -.-  1.5  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

07:06:24  39.0985   33.2237        5.2      -.-  1.1  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

06:38:12  38.6250   37.2558        2.0      -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                         

06:26:22  37.6260   37.3608        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

06:21:34  39.1065   28.1428       11.1      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:00:51  39.1963   28.1483        8.7      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:17:32  36.9762   28.9613       18.4      -.-  1.5  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

05:11:43  36.9775   28.9812        4.9      -.-  2.0  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

05:06:36  40.5660   28.9915        3.5      -.-  1.4  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                      

04:41:44  40.1587   23.8680        5.0      -.-  0.8  -.-   YUNANISTAN                                     

04:40:06  36.9638   28.9985        4.1      -.-  1.7  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                         

04:23:03  40.8040   27.5265        3.9      -.-  1.3  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

03:59:58  39.2582   28.1028        9.2      -.-  1.7  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:55:23  38.0787   38.4538        5.0      -.-  2.2  -.-   UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)                       

03:54:03  37.7033   28.8710        9.5      -.-  1.3  -.-   SEKI-TAVAS (DENIZLI)                           

03:52:40  38.1163   37.2135        7.3      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                

03:39:25  36.9700   28.9997       12.2      -.-  1.6  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                         

03:32:23  39.2058   28.1275        7.7      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:27:20  38.4317   37.2857        5.0      -.-  2.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

03:16:36  39.1490   28.1988        9.6      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:02:04  40.6122   36.7697        5.5      -.-  1.6  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                         

02:54:24  39.0528   25.9835       14.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

02:26:35  39.0042   25.9598       11.3      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

02:23:51  39.1475   28.0545       12.2      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                         

02:14:16  39.7523   26.6140       13.1      -.-  1.5  -.-   GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE)                  

02:07:17  39.7193   26.5573        3.9      -.-  0.9  -.-   ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                   

01:56:58  36.9510   24.2257      111.4      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                     

01:51:44  37.5432   27.4807        4.0      -.-  2.2  -.-   YESILKOY-SOKE (AYDIN)                          

01:47:32  39.1745   28.0405       12.3      -.-  1.1  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                       

01:28:37  38.4743   39.1778        5.4      -.-  1.2  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                      

00:54:20  39.1218   28.2628       10.0      -.-  2.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:40:56  38.4185   37.2198        5.3      -.-  1.5  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

00:37:57  39.6125   41.0027        4.5      -.-  1.6  -.-   ASAGICAT-CAT (ERZURUM)                         

00:03:14  37.8458   29.5637        5.2      -.-  1.7  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                     

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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