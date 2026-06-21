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İSKİ açıkladı: 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

21.06.2026 09:38:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 21 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 21 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 21 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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21 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 66,51 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli Barajı: Yüzde 92,72
  • Darlık Barajı: Yüzde 85,37
  • Elmalı Barajı: Yüzde 92,37
  • Terkos Barajı: Yüzde 55,25
  • Alibey Barajı: Yüzde 62,04
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 48,98
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 40,25
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 23,06
  • Kazandere Barajı: Yüzde 48,42
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 44,73
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