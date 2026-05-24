Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

24.05.2026 09:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

24 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 24 Mayıs 2025'te yüzde 77,99 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71.64 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli barajı 96,07

Darlık barajı 92,03

Elmalı barajı 96,04

Terkos barajı 59,61

Alibey barajı 66,17

Büyükçekmece barajı 54,84

Sazlıdere barajı 44,1

Istrancalar 33,46

Kazandere 56,12

Pabuçdere 55,4

İlgili Konular: #Baraj #İSKİ #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 24 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. 21 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte 24 Mayıs hava durumu raporu...
Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi: İSKİ'den açıklama geldi
Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi: İSKİ'den açıklama geldi İSKİ Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü’ne atık su deşarjı yapıldığı yönünde yer alan görüntü ve iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Bölgede, İSKİ’ye ait altyapı sistemleri üzerinden herhangi bir atık su deşarjı bulunmadığı belirtilerek "Gölde oluşan renk değişimi ve etkileşimlerin de mevsimsel geçişler ile doğal çevresel etkilerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir" denildi.