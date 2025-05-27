Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27.05.2025 10:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?


27 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,36 seviyesine geriledi. 

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %89,08

Darlık Barajı: %80,42

Elmalı Barajı: %92,37

Terkos Barajı: %77,78

Alibey Barajı: %57,76

Büyükçekmece Barajı: %68,83

Sazlıdere Barajı: %56,99

Istrancalar Barajı: %42,67

Kazandere Barajı: %84,72

Pabuçdere Barajı: %84,146


İlgili Konular: #Baraj #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2025 Salı döviz fiyatları
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2025 Salı döviz fiyatları 27 Mayıs 2025 Salı günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
Temmuzda kim ne kadar ara zam alacak? Beklenen artışlar açıklandı!
Temmuzda kim ne kadar ara zam alacak? Beklenen artışlar açıklandı! Temmuz ayında maaşlar nasıl değişecek? Enflasyon maaşları nasıl etkiliyor? Refah payı kimlere uygulanacak ve ne zaman açıklanacak? İşte çalışanlar ve emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları...