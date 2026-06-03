İSKİ açıkladı: 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

3 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 3 Haziran 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 70,49 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %65

Büyükçekmece Barajı: %53

Darlık Barajı: %90

Elmalı Barajı: %94

Istrancalar Barajı: %26

Kazandere Barajı: %55

Pabuçdere Barajı: %53

Sazlıdere Barajı: %43

Terkos Barajı: %59

Ömerli Barajı: %96