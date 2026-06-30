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İSKİ açıkladı: 30 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 30 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

30.06.2026 09:38:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 30 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da yaz sıcaklarının yüzünü iyice göstermesiyle birlikte yurttaşların arama motorlarında en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında "İstanbul baraj doluluk oranları" geliyor. Özellikle artan su tüketimi ve sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor. Peki, İSKİ açıkladı: 30 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 30 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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30 HAZİRAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan resmi verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı maalesef düşüş eğiliminde. Dün yapılan ölçümlerde yüzde 64,3 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, 30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla yaşanan çekilmeyle birlikte yüzde 64,01 seviyesine geriledi.

30 HAZİRAN 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 30 Haziran tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:

Ömerli Barajı: yüzde 90

Darlık Barajı: yüzde 82,15

Elmalı Barajı: yüzde 89,37

Terkos Barajı: yüzde 52,33

Alibey Barajı: yüzde 60,06

Büyükçekmece Barajı: yüzde 46,54

Sazlıdere Barajı: yüzde 38,89

Istrancalar Barajı: yüzde 26,43

Kazandere Barajı: yüzde 43,53

Pabuçdere Barajı: yüzde 39,41

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