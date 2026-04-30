Petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı paniği: Fiyatlar son 4 yılın zirvesinde

30.04.2026 09:40:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD ile İran arasındaki gerilimde Trump yönetiminin "bombardımandan daha etkili" olarak nitelediği uzun süreli abluka stratejisi petrol piyasasını paniğe sürükledi. Savaşın başında 70 dolar bandında olan Brent petrolün 125 dolara fırlaması, küresel enerji arzı üzerindeki baskının kalıcı hale gelebileceği endişesini körüklüyor.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın süreceği yönündeki endişeler, petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyesine taşıdı. Piyasalarda savaşın seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, enerji fiyatlarında sert yükseliş dikkat çekti.

BRENT PETROL 125 DOLARA YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 6’dan fazla artarak 125 dolara ulaştı. Petrol fiyatları, 28 Şubat’ta savaş başlamadan önce 70 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

SAVAŞTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Dokuzuncu haftasına giren savaşın nasıl sonuçlanacağına dair net bir tablo oluşmadı. Tarafların üç haftadır koşulları ve süresi belirsiz bir ateşkes sürecinde olduğu belirtiliyor.

ABD ORDUSU YENİ SALDIRI PLANLIYOR

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı nükleer programından vazgeçirmeye yönelik baskıyı artırmak amacıyla uzun süreli bir abluka hazırlığı yapılması talimatı verdi.

Amerikan basını, Trump’ın bir toplantıda deniz ablukasının "aylarca devam edebileceğini" söylediğini ve "abluka bombardımandan daha etkili" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

YENİ SALDIRI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Öte yandan çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği yönündeki endişeler de artıyor. Axios’un haberine göre Trump’ın "sivil altyapıyı da içerebilecek kısa ve güçlü yeni bir saldırı dalgasını değerlendirdiği" ve bu kapsamda askeri planlamaların başlatıldığı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda abluka sürüyor. Savaş öncesinde petrol ve diğer ticari ürünlerin serbest şekilde taşındığı bölgede, İran’ın deniz ticaretini durdurma kararı ve ABD’nin karşı hamlesiyle gemi trafiği ciddi şekilde kısıtlandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka kapsamında İran bağlantılı 42’nci geminin durdurulduğunu ve bu gemilerde toplam 6 milyar dolar değerinde petrol bulunduğunu açıkladı.

TÜİK verileri açıklandı: Dış ticaret açığı ve ithalat yükseldi, ihracat düştü
TÜİK verileri açıklandı: Dış ticaret açığı ve ithalat yükseldi, ihracat düştü TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Mart 2026 verileri, dış ticaret dengesinde makasın hızla açıldığını ortaya koydu. İhracatın yıllık bazda yüzde 6,4 gerilediği, ithalatın ise yüzde 8,2 arttığı bu dönemde aylık dış ticaret açığının yüzde 56 gibi sert bir yükselişle 11,2 milyar dolara ulaşması verilerdeki en kritik başlıklar oldu.
TÜİK açıkladı: Turizm geliri ilk çeyrekte 10 milyar dolara dayandı
TÜİK açıkladı: Turizm geliri ilk çeyrekte 10 milyar dolara dayandı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre turizm geliri yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Ziyaretçi sayısı sınırlı yükselirken kişi başı harcamalarda dikkat çeken kalemler öne çıktı. Turizm giderlerinde ise gerileme yaşandı.