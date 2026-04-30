Petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı paniği: Fiyatlar son 4 yılın zirvesinde

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın süreceği yönündeki endişeler, petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyesine taşıdı. Piyasalarda savaşın seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, enerji fiyatlarında sert yükseliş dikkat çekti.

BRENT PETROL 125 DOLARA YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 6’dan fazla artarak 125 dolara ulaştı. Petrol fiyatları, 28 Şubat’ta savaş başlamadan önce 70 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

SAVAŞTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Dokuzuncu haftasına giren savaşın nasıl sonuçlanacağına dair net bir tablo oluşmadı. Tarafların üç haftadır koşulları ve süresi belirsiz bir ateşkes sürecinde olduğu belirtiliyor.

ABD ORDUSU YENİ SALDIRI PLANLIYOR

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı nükleer programından vazgeçirmeye yönelik baskıyı artırmak amacıyla uzun süreli bir abluka hazırlığı yapılması talimatı verdi.

Amerikan basını, Trump’ın bir toplantıda deniz ablukasının "aylarca devam edebileceğini" söylediğini ve "abluka bombardımandan daha etkili" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

YENİ SALDIRI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Öte yandan çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği yönündeki endişeler de artıyor. Axios’un haberine göre Trump’ın "sivil altyapıyı da içerebilecek kısa ve güçlü yeni bir saldırı dalgasını değerlendirdiği" ve bu kapsamda askeri planlamaların başlatıldığı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda abluka sürüyor. Savaş öncesinde petrol ve diğer ticari ürünlerin serbest şekilde taşındığı bölgede, İran’ın deniz ticaretini durdurma kararı ve ABD’nin karşı hamlesiyle gemi trafiği ciddi şekilde kısıtlandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka kapsamında İran bağlantılı 42’nci geminin durdurulduğunu ve bu gemilerde toplam 6 milyar dolar değerinde petrol bulunduğunu açıkladı.