İSKİ açıkladı: 8 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 8 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 8 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 8 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:07

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

8 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan 8 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,82 oldu. Dün bu oran yüzde 53,27 iken hafta başında yüzde 52,77 idi. 

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

8 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;

Ömerli yüzde 56,44

Darlık yüzde 49,29

Elmalı yüzde 84,12

Terkos yüzde 57,88

Alibey yüzde 38,66

Büyükçekmece yüzde 49,83

Sazlıdere yüzde 43,31

Istrancalar yüzde 45,43

Kazandere yüzde 83,38

Papuçdere yüzde 54,15


Etiketler: #baraj doluluk oranı #barajların doluluk oranı

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