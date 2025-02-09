İSKİ açıkladı: 9 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 9 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 9 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 9 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
9 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan 9 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 54,98 oldu. Dün bu oran yüzde 53,27 iken hafta başında yüzde 53,82 idi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
9 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
- Ömerli yüzde 59,96
- Darlık yüzde 51,76
- Elmalı yüzde 91,54
- Terkos yüzde 58,21
- Alibey yüzde 40.24
- Büyükçekmece yüzde 51.08
- Sazlıdere yüzde 44.32
- Istrancalar yüzde 44.93
- Kazandere yüzde 80.82
- Papuçdere yüzde 54,02
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