Yayınlanma: 09.02.2025 - 13:50

Güncelleme: 09.02.2025 - 13:50

Hukuk fakültesini hedefleyen öğrenciler yeni kuralın gelmesiyle birlikte artık daha fazla sınava çalışmak zorunda. Hukuk fakültelerinin en düşük sıralama barajı değiştirildi. Peki, 2025 Hukuk fakültesi barajı mı düşürüldü? Hukuk fakültesine giriş puanı ne kadar? Hukuk fakültesi en düşük sıralama kaç?

HUKUK FAKÜLTESİ BARAJI MI DÜŞÜRÜLDÜ?

Hukuk fakültesine tercih edebilmek için artık YKS'de ilk 100 bine girme şartı getirildi.

GERİDE KALAN YILLARDA SIRALAMA ŞARTI NE KADARDI?

Geride kalan senelerde hukuk okumak isteyen öğrenciler YKS sınavında en az ilk 130 bin içerisine girmesi şarttı.