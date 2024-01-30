İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum ne? 30 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da son günlerde yağış etkili olmasıyla barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 30 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 22:25
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum ne? 30 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
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Geçtiğimiz aylarda baraj doluluk oranı yüzde 3.86`ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 30 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?

30 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. Bu hafta oldukça etkili olan yağışların ardından genel baraj doluluk oranı yüzde 67,38 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 85,38

Darlık Barajı 83,79

Elmalı Barajı 87,21

Terkos Barajı 56,7

Alibey Barajı 74,15

Büyükçekmece Barajı 61,15

Sazlıdere Barajı 47,86

Istrancalar Barajı 64,55

Kazandere Barajı 59,77

Pabuçdere Barajı 35,17


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