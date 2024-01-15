İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı...
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.03 oldu.
Player Alanı
İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.09 iken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi.
Böylece geçen hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.94 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:
* Büyükçekmece: 50.37
* Sazlıdere: 40.46
* Istarancalar: 47.58
* Kazandere: 41.98
* Pabuçdere: 26.47
* Ömerli: 76.07
* Darlık: 72.25
* Elmalı: 81.72
* Terkos: 48.14
* Alibey: 69.26
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!
- Bu rakam emeklinin hoşuna gitmeyecek!
- CHP'li Çelik'ten Soylu'ya sert tepki