İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı...

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.03 oldu.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:15
İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı...
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İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.09 iken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi.

Böylece geçen hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.94 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:

* Büyükçekmece: 50.37
* Sazlıdere: 40.46
* Istarancalar: 47.58
* Kazandere: 41.98
* Pabuçdere: 26.47
* Ömerli: 76.07
* Darlık: 72.25
* Elmalı: 81.72
* Terkos: 48.14
* Alibey: 69.26


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