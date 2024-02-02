İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 2 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:17

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:17

Son dönemdeki yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları İstanbul'da artmaya devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 2 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da geçen sene yüzde 28,63 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaştı. İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 71,38 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %87,77

Darlık Barajı: %87,04

Elmalı Barajı: %90,12

Terkos Barajı: %62,3

Alibey Barajı: %77,29

Büyükçekmece Barajı: %68,13

Sazlıdere Barajı: %49,44

Istrancalar Barajı: %82,19

Kazandere Barajı: %63,69