İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...
İSKİ'nin 9 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...
Mart ayının başı itibarıyla yağışlar azaldı ancak İstanbul halkı yağışlı bir haftasonu geçirdi. Bunun ardından güncel İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 9 Mart 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?
9 Mart Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,48 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %87,37
Darlık Barajı: %87,2
Elmalı Barajı: %88,79
Terkos Barajı: %74,79
Alibey Barajı: %69,64
Büyükçekmece Barajı: %73,45
Sazlıdere Barajı: %57,37
Istrancalar Barajı: %36,09
Kazandere Barajı: %58,62
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
- Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde