İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:45

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:45

Mart ayının başı itibarıyla yağışlar azaldı ancak İstanbul halkı yağışlı bir haftasonu geçirdi. Bunun ardından güncel İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 9 Mart 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

9 Mart Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,48 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %87,37

Darlık Barajı: %87,2

Elmalı Barajı: %88,79

Terkos Barajı: %74,79

Alibey Barajı: %69,64

Büyükçekmece Barajı: %73,45

Sazlıdere Barajı: %57,37

Istrancalar Barajı: %36,09

Kazandere Barajı: %58,62