Sivas'taki 4 Eylül Barajı için tehlike çanları çalıyor!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:46

Sivas'ın su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan 4 Eylül Barajı geçen yıl kuruma noktasına gelmiş, şehirde su sorunu yaşanmıştı. Çözüm olarak, Pusat-Özen Barajı ve 4 Eylül Barajı birleştirilmiş ve kentin su sorununa çözüm bulunmuştu.

Geçen yıl doluluk oranı yükselen 4 Eylül Barajı'nda bu yıl ise, su seviyesi yine düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların az olmasından dolayı, barajda tehlike çanları çalmaya başladı.

Su seviyesinin yaklaşık 1 kilometre çekildiği barajda küçük adacıklar oluşmaya başladı. Adaların üzerinde balıkçılar balık tutarken, suyun çekildiği kısımda bulunan 'Baraja girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti.



“HAVA BAHAR HAVASI GİBİ HİÇ YAĞIŞ YOK”

Baraj ve çevresinin yağış almadığını belirten Hüseyin Dal, “Geçtiğimiz yıl kurak geçmişti ama bu yıl daha kurak geçiyor. Sanırım 1 kilometre daha baraj sularında gerileme olmuş. Şuan dağlarda kar yok, yağış yok hava bahar havası gibi hiç yağış yok. 1 yıl daha böyle devam ederse buradan şehre su verilmez. Barajın su seviyesi tehlikeli seviyeye düşer” şeklinde konuştu.

“30 YILDIR BEN BÖYLE BİR HAVA GÖRMEDİM"

Barajın suyunun ilk defa bu kadar düştüğünü belirten İlhan Erdinç ise, “Önceden burası ilerde bulunan değirmene kadar su doluydu. Maalesef ki burada sular tamamen çekildi ve barajın 4 de 3’ü gitti. Bu yıl oldukça değişik bir iklim yaşıyoruz, kış mevsimini yaşamadık. Baraj çevresinde hiç yağış yok. Bu yıl ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz, 30 yıldır ben böyle bir hava görmedim. Maalesef ki ırmaklarımız da bu durumda Yıldız ırmağı ve Kızılırmak da aynı durumda onlarda da su kalmadı. Daha önce bu yukarıdan olta atardık şimdi adacıklara geldik olta atıyoruz” dedi.