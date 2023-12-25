İSKİ açıkladı: İstanbul’daki barajların doluluk oranları yüzde 51.65 oldu

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 51.65 oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:02
İSKİ açıkladı: İstanbul’daki barajların doluluk oranları yüzde 51.65 oldu
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İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor.

İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49.34’ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51.65’e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:

Büyükçekmece: 42.37
Sazlıdere: 32.64
Istarancalar: 70.02
Kazandere: 46.57
Pabuçdere: 26.13
Ömerli: 69.61
Darlık: 62.37
Elmalı: 85
Terkos: 41.45
Alibey: 62.58"


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