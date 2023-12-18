İSKİ yağışların ardından barajların doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi. 1 ay önce yüzde 18.4 olarak ölçülen Alibey Barajı'nın doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün 59.17'ye ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:19
Abone Ol google-news

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.

İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları; Elmalı yüzde 86.88, Ömerli yüzde 67,05, Darlık yüzde 59,66, Alibey yüzde 59,17, Istırancalar yüzde 100, Büyükçekmece 35,82, Terkos 34,53, Sazlıdere 28,37, Kazandere 37,79, Papuçdere 24,52.


İSKİ Baraj barajların doluluk oranı baraj doluluk oranı İstanbul

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: Sağanak yağış öncesi İstanbul baraj doluluk oranı! 15 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...

İSKİ açıkladı: Sağanak yağış öncesi İstanbul baraj doluluk oranı! 15 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...
Devlet Su İşleri Genel Müdürü açıkladı: Türkiye'deki barajlarda son durum ne?

Devlet Su İşleri Genel Müdürü açıkladı: Türkiye'deki barajlarda son durum ne?
İSKİ baraj doluluk oranı! 16 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...

İSKİ baraj doluluk oranı! 16 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...

En Çok Okunan Haberler