İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları
Son haftalarda İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını da olumlu yönde etkiledi. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre; barajların doluluk oranı yüzde 41'i aştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı.
Kasım ayında yüzde 30'un altına inen doluluk oranları, son haftalarda etkili olan yağışlarla yüzde 41,17'ye yükseldi.
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli yüzde 43,86
Darlık yüzde 36,51
Elmalı yüzde 82,45
Terkos yüzde 43,82
Alibey yüzde 24,57
Büyükçekmece yüzde 37,5
Sazlıdere yüzde 35,51
Istrancalar yüzde 81,96
Kazandere yüzde 67,16
Papuçdere yüzde 40,27.
Etiketler: #İSKİ #İstanbul #su seviyesi #Baraj
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