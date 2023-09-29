Yağışın ardından İstanbul'daki barajlarda son durum

İstanbul'da etkili olan yağışta Arnavutköy'e 221,4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Yağışa rağmen barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:32
Yağışın ardından İstanbul'daki barajlarda son durum
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İstanbul'da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy'e 221,4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca'ya 58,6 kilogram, Silivri'ye 53,3 kilogram, Pendik'e ise 38,8 kilogram yağmur düştü.

Yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü. Dün yüzde 22.68 olan doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.


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